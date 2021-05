Motor Bike Expo: le due ruote pronte a ripartire a Veronafiere dal 18 al 20 giugno

Paola Somma

(PRIMAPRESS) - VERONA - Dopo il lungo lockdown dell’intero sistema fieristico. E’ Verona a far ripartire il calendario delle manifestazioni in presenza con una delle rassegne internazionali che ha sempre catalizzato l’attenzione del pubblico dai grandi numeri: il Motor Bike Expo.

Nei padiglioni di Veronafiere, da venerdì 18 a domenica 20 giugno riparte la la 13ma rassegna dedicata al mondo delle due ruote, con un protocollo di sicurezza sanitaria senza precedenti. La presenza delle blasonate case motociclistiche, conferma anche i dati positivi del settore comunicati da Ancma in questi giorni e e lo spiegamento di forze della Federazione motociclistica italiana e di Federmoto è un attrattore per le centinaia di motoclub di tutta italia.

"La moto è uno dei mezzi più utilizzati per scoprire le bellezze di un territorio, oltre ad essere una soluzione di mobilità urbana – commenta Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto –. Oggi in moltissimi la scelgono per viaggiare. Un mezzo riscoperto nel post lockdown e un mercato che nel corso del 2020 ha affrontato la crisi a testa alta e senza alcun sostegno. Non si tratta di una moda quindi, ma di una passione che spesso nasce da lontano”.

Soddisfazione per questa ripartenza internazionale per il presidente di Veronafiere Maurizio Danese: «Per oltre un anno siamo stati costretti a fermarci, ma abbiamo tenuto i motori sempre accesi, consapevoli del valore delle manifestazioni per la promozione delle filiere industriali rappresentate. Ora, insieme agli organizzatori del salone, Francesco Agnoletto e Paola Somma, siamo pronti a ripartire da subito e, grazie agli investimenti fatti già dall'inizio della pandemia, siamo in grado di accogliere in completa sicurezza aziende, operatori e appassionati». E a non essersi data mai per vinta è Paola Somma, fondatrice della rassegna convinta della vitalità del settore che fa sintesi tra industria ed artigianato di qualità.