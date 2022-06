Moto storiche: parte la 35ª edizione della rievocazione della Milano-Taranto con oltre 200 bikers da 10 paesi

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano è official partner della Edizione 2022 della Milano-Taranto, la rievocazione storica per moto d’epoca nata dall’intuizione di Franco Sabatini che dal 1987 fa rivivere sulle strade italiane l’emozione e il fascino della competizione motociclistica celebre tra gli anni ’30 e il 1957. Giunta alla sua 35ª Edizione, la “1000 Miglia delle moto”, in programma dal 3 al 9 luglio prossimi, accoglie quest’anno più di 200 partecipanti provenienti da dieci paesi e impegnati in un percorso da oltre 1750 chilometri di strade panoramiche tra le più suggestive d’Italia. Trentacinque le marche di moto rappresentate, più della metà italiane: tra queste anche il veicolo più antico schierato alla partenza della Milano-Taranto 2022, una prestigiosa Moto Guzzi Sport 13 del 1926. - (PRIMAPRESS)