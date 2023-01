Moto Morini punta al mercato americano e apre uno stabilimento a Irvine in California

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Moto Morini ha annunciato la sua espansione con l'ingresso nel mercato statunitense. Con l’inserimento degli Stati Uniti nella sua rete commerciale, infatti, la storica casa motociclistica, oggi in rapida crescita, consolida la sua presenza globale; una presenza già affermata in Europa, India, Asia e Argentina.

Moto Morini, il leggendario marchio motociclistico italiano, fondato nel 1937 dal famoso pilota di moto, tecnico e imprenditore Alfonso Morini, con un'eredità di produzione di alcune delle moto più straordinarie d'Europa, porta negli Stati Uniti decenni di maestria artigianale, eccezionale design italiano, qualità premium e prestazioni ineguagliabili, con una gamma di moto che soddisfano a pieno le esigenze dei motociclisti di oggi su strada e in fuori strada.

La nuova sede statunitense sorgerà ad Irvine, in California, nel cuore dell'industria delle due ruote americana e servirà i concessionari di tutto il Paese. Grazie alla sua gamma motociclistica di qualità, caratterizzata da design impeccabile e alte prestazioni, unita ad una proposta apparel all'avanguardia, con accessori dal distintivo stile italiano, insieme ad un servizio clienti reattivo e presente a livello mondiale, Moto Morini è pronta ad avere un impatto immediato e duraturo nel mercato motociclistico degli Stati Uniti. - (PRIMAPRESS)