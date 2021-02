Moto: la versione 2021 della Triumph Bonneville T100, l'entry level pensata anche per i neo-patentati

(PRIMAPRESS) - ROMA - La versione 2021 della Triumph Bonneville T100 fa il suo ingresso nella gamma già entrata nella rete vendita del marchio inglese. La T100 è la entry-level perfettadella famiglia Bonneville, la nuova generazione dell’autentica e originale T100 Triumph con coppia e prestazioni significative e l'abituale maneggevolezza che si riscontra anche con il nuovo motore bicilindrico High Torque da 900 cc, che eroga 10 CV in più con minori emissioni. Un pacchetto esaltato dal peso ridotto, da freni e sospensioni evoluti, tecnologie di guida all’avanguardia e nuovi dettagli raffinati per ottenere una T100 ancora più bella e raffinata da guidare. La versione Triumph Bonneville T100 è dotata del motore bicilindrico Bonneville High Torque da 900 cc., che ha subito significativi aggiornamenti, dando vita a un propulsore più leggero e reattivo. La potenza massima è aumentata di 10 CV rispetto alla generazione precedente, arrivando a 65 CV a 7.400 giri/min, mentre la coppia massima è di 80 Nm a 3750 giri/min. L’80% della coppia massima è disponibile dai 2000 ai 7000 giri/min, per una spinta corposa a tutti i regimi. Gli aggiornamenti conferiscono alla nuova Bonneville T100 maggiore potenza e coppia dai 3500 giri/min e fino alla linea rossa, che è stata spostata 500 giri/min più avanti rispetto alla versione precedente. Il nuovo motore della T100 supera i requisiti EURO 5 e garantisce emissioni ridotte e un eccellente risparmio di carburante. Grazie all’albero motore con inerzia ridotta, contralberi più leggeri, un coperchio frizione più sottile e un coperchio distribuzione in magnesio, il motore della nuova T100 è notevolmente più leggero rispetto alla versione precedente, contribuendo in modo significativo alla riduzione di peso di 4 kg della nuova Bonneville T100. Questa riduzione di peso, unita alla maggiore potenza, si traduce in un notevole miglioramento nella risposta dell’acceleratore e nella guida. E’ disponibile un kit per la patente A2. - (PRIMAPRESS)