Moto elettriche: FCA (Gruppo FCA Bank) è il partner finanziario delle moto elettriche Cake prodotte in UK

(PRIMAPRESS) - LONDRA - FCA Automotive Services, società del Gruppo FCA Bank, è il nuovo partner finanziario di CAKE, brand specializzato in motociclette elettriche, nel Regno Unito. L’accordo è stato annunciato al London EV Show, evento internazionale dedicato ai veicoli elettrici, in programma dal 29 novembre all’1 dicembre presso l’ExCeL di Londra. Presso il suo stand, FCA Automotive Services ha presentato una selezione dei modelli a due ruote di CAKE tra cui la versione offroad per unm freestyle sulla neve. La partnership vedrà FCA Automotive Services fornire a CAKE le proprie soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, pensate per rendere più accessibili i modelli del brand svedese, acquistabili sia online, sia attraverso la rete di rivenditori del marchio in UK o presso il suo showroom. L'accordo nel Regno Unito apre la strada all’estensione della partnership anche in altri mercati europei in cui FCA Bank è presente. Christian Gorton, Senior Marketing Manager di FCA Automotive Services, ha dichiarato: “Le nostre soluzioni di finanziamento sono progettate per semplificare il processo di acquisto per i clienti. La nostra gamma di servizi, dall’acquisto rateale al PCP (Personal Contract Plan), contribuirà a rendere le motociclette elettriche di CAKE ancora più alla portata di tutti”. Insieme a FCA Automotive Services, è presente per la prima volta al London EV Show anche Drivalia, la nuova società di mobilità e noleggio del Gruppo FCA Bank. Dopo il debutto al Motor Show di Parigi in ottobre, Drivalia presenta anche nel Regno Unito le proprie soluzioni di mobilità, dagli innovativi abbonamenti all’auto al noleggio che copre tutte le durate. - (PRIMAPRESS)