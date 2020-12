Monopattini elettrici: Aprilia sigla un accordo di licenza con MT Distribution per l'eSR1

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Design sportivo e dalle linee solide il look del nuovo monopattino elettrico eSR1 che nasce da un accordo di licenza tra Aprilia e la bolognese MT Distribution. L'azienda di Calderara di Reno nel bolognese è già licenziataria di marchi automotive come Ducati. MT Distribution ora prosegue nel suo programma nel segmento dei monopattini e realizza eSR1 con il marchio Aprilia. Con questo nuovo prodotto nell'affollato panorama della mobilità elettrica, la MT Distribution ha voluto imprimere un segno identificativo con l'uso di grafiche grintose rivolgendosi ad un pubblico che si sposta con la moto come con il monopattino con la stessa faciltà in contesti metropolitani trafficati e congestionati. È un mezzo alternativo ed ecosostenibile, l’ideale per percorrere il cosiddetto “ultimo miglio”, dal parcheggio alla destinazione finale ma strizzando l'occhio anche a chi sceglie di spostarsi sui luoghi di lavoro combinando l'uso dei mezzi pubblici con il monopattino. Il motore dell'eSR1 targato Aprilia dispone di un motore bruscless da 350 W con una batteria da 280 Wh che con una carica consente di percorrere sino a 30 chilometri. Sono le grandi ruote 10" con pneumatici tubeless anti-foratura a consentire si muoversi agevolmente si qualsiasi fondo stradale. Il displey a Led che fa da "cruscotto" sul manubrio è facile ed intuitivo oltre che immediato nella lettura.L'eSR1 sarà acquistabile al prezzo di 659 euro nei negozi di elettronica e in store specializzati. Nel prezzo è compresa una polizza Tutela Famiglia di AXA Assistance. - (PRIMAPRESS)