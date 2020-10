Modena Motor Gallery: tutte le curiosità da vedere al salone dei motori d’epoca fino a domani 27 settembre

(PRIMAPRESS) - MODENA - Tutte le curiosità da vedere al Modena Motor Gallery , la rassegna dei motori d’epoca inaugurata oggi 26 settembre nei padiglioni di Modena Fiera. La rassegna, aperta sino a domani, si snoda in sette diverse mostre: dalla ModenArt che mostra prototipi di carrozzeria di supercar, realizzati da maestri artigiani del territorio, che appaiono come installazioni; alle auto protagoniste di film indimenticabili come l’Alfa Romeo Duetto del Laureato con un acerbo Dustin Hoffman o la Triumph TR3 Bocca Larga di Marcello Mastroianni nella Dolce Vita o l’Alfa Romeo RL SuperSport del 1926 appartenuta ad Henry Fonda. Per gli appassionati della pista c’è l’inedita “passerella” di una selezione di Formula Junior, le vetture su cui hanno iniziato i loro primi passi tutti i piloti più famosi della Formula Uno.Sul palco di ACI Storico è arrivato Gian Carlo Minardi, il fondatore della squadra automobilistica Minardi ed ora impegnato nella promozione e la formazione di giovani piloti promossa da ACI Storico.

Ad animare in presenza gli stand di Modena Motor Gallery ci sono personaggi che rappresentano anche il futuro del motorismo mondiale come Horatio Pagani, l'imprenditore argentino di origine italiana, fondatore della Pagani Automobili. Tra le curiosità negli stand c'è l'anfibio DUKW, soprannominato Duck (papera), che fu tra i mezzi protagonisti nella Seconda Guerra Mondiale durante lo sbarco in Normandia è sempre nel genere "guerra" c'è anche il Wolkswagen Schwimmwagen della collezione di Mario Righini."Questa prima giornata con una notevole affluenza di pubblico e con prenotazioni online 7 volte superiori alla scorsa edizione- ha detto Mauro Battaglia, l'organizzatore della rassegna svoltasi in collaborazione con Modena Fiera - è la conferma che bisognava ricominciare pur nell'attenzione verso la sicurezza sanitaria". Al Modena Motor Gallery ha debuttato anche la presentazione del Grand Motor Trail di Aces, la federazione delle Capitali Europee dello Sport che ad Aprile 2021 sarà impegnato in un tour che partirà da Potenza per raggiungere Auronzo di Cadore nel bellunese dopo aver toccato le località e le community che hanno ricevuto il premio di città dello sport: Segni (RM), Rieti, Terni, Valdichiana Senese (SI), Siena, Sansepolcro (AR), Pontinvrea (SV), Valle del Monte Bianco e Auronzo di Cadore (BL).