Modena Motor Gallery si prepara all’edizione del decennale celebrando due piloti simbolo: Nuvolari e Villeneuve

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il Modena Motor Gallery, la rassegna di motori alla Fiera del capoluogo emiliano si prepara a celebrare l'edizione del decennale. È il programma si presenta particolarmente intenso per gli appuntamenti concentrati nel weekend del 24 e 25 settembre prossimo. Al punto di forza della rassegna di Vision Up, diventata riferimento in questi anni per la mostra-mercato di rivenditori, restauratori e collezionisti di veicoli d'epoca, si aggiunge l'aspetto espositivo e culturale che celebra la storia del motorismo italiano ed internazionale. Quest'anno spicca un'intera mostra dedicata al mito di Tazio Nuvolari ritenuto da Enzo Ferrari e Ferdinand Porsche il più grande pilota di tutti i tempi. La mostra intitolata “Il campione di ieri: Nuvolari 130 anni”, realizzata in collaborazione con la Scuderia Tazio Nuvolari Italia, lo ricorderà al pubblico per le sue gesta irripetibili, in una ambientazione coinvolgente, con filmati d’epoca e gigantografie. Saranno esposti alcuni modelli significativi di moto e auto con le quali Nuvolari ha gareggiato, accessori e cimeli che ne testimoniano la vita e la carriera. Ma accanto ad una figura simbolo delle competizioni degli anni '40 e '50 il MMG mette in scena anche la mostra dedicata ad un altro protagonista dei circuiti: Gilles Villeneuve. Con " Villeneuve 40” la rassegna dedica un omaggio a Villeneuve, l’unico pilota che il Drake paragonò a Tazio Nuvolari; cimeli e accessori appartenuti al ‘canadese volante’ lo ricorderanno a 40 anni dalla scomparsa. A due prestigiose proposte rivolte al passato si affianca un suggestivo allestimento tutto dedicato al presente e al futuro: la Galleria centrale della fiera offrirà uno straordinario colpo d’occhio di bellezza ed emozioni ospitando una ricca esposizione di auto spider e cabriolet moderne prodotte nella Motor Valley, come ad esempio la Maserati Gran Cabrio, la Ferrari F8 Spider, la Lamborghini Aventador S Roadster, o ancora la Pagani Huayra Roadster Tricolore e la Dallara stradale. Una rassegna intitolata “Le Spider di oggi della Motor Valley” che sarà sicuramente un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle auto aperte. Ma l’evento modenese non dimentica di essere il ‘salotto buono del motorismo d’epoca’ e dedica un ulteriore omaggio ad una protagonista della storia dell’auto: la Giulia. Verrà infatti allestita una mostra intitolata “Happy Birthday Giulia”, in occasione del 60esimo compleanno, nella quale si potranno ammirare tutte le varianti prodotte. Come è consueto però la manifestazione riserverà un ruolo da protagonista anche alle due ruote, con un’area appositamente dedicata alle moto, curata dal Motoclub2000, che racconta un periodo della storia del nostro Paese, attraverso quello che fu un vero e proprio fenomeno di costume degli anni ‘70; con la mostra“50 cinquantini” i visitatori potranno rivivere, o i più giovani scoprire, l’epopea dei motorini da 50cc che per i ragazzi e le ragazze di allora rappresentavano la libertà, l’autonomia, e che molti ‘truccavano’ potenziandoli e creando un diffuso comportamento sociale. I Ciao, i Piaggio, i Bravo, i Boxer erano quelli più ‘cittadini’, ma anche i Malanca, i Motobi e altri più sportivi, hanno davvero segnato un’epoca e per chi era giovane in quegli anni sarà un vero tuffo al cuore ritrovarseli davanti, mentre per i ragazzi di oggi saranno una tenera scoperta. - (PRIMAPRESS)