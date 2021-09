Modena Motor Gallery: oggi si prende la scena la Bugatti EB 110 che entra nelle “storiche blu”

(PRIMAPRESS) - MODENA - Bugatti:…30 anni dopo Parigi. Nella seconda ed ultima giornata del Modena Motor Gallery, nei padiglioni della fiera emiliana fa il suo ingresso per andare in mostra la Bugatti EB 110 che 30 anni fa sfilava a Parigi sugli Champs-Élysées. Era il 14 settembre 1991 ed erano gli anni della gestione italiana della famosa Fabbrica Blu di Campogalliano. A distanza di vent’anni entra a far parte delle auto storiche del marchio. Dopo il debutto a Parigi, grazie alla collaborazione di Jean Marc Borel protagonista dell'avventura Bugatti, la stessa auto di allora sfilerà in centro storico e sarà la protagonista di diversi appuntamenti. Oggi alle 10.30 la Bugatti, con al volante Jean Marc Borel percorre il centro storico scortata dalla polizia stradale e dalla polizia comunale e viene accolta dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale. Domenica sul palco incontri di Aci Sport a Modena Motor Gallery, Jean Marc Borel viene intervistato insieme ad altri protagonisti di allora, con proiezione in anteprima mondiale di foto e filmati dell'archivio Bugatti. - (PRIMAPRESS)