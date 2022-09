Modena Motor Gallery: in mostra i “Cinquantini” gli oggetti del desiderio per i giovani degli anni Sessanta

(PRIMAPRESS) - MODENA - Il payoff della mostra ospitata dalla decima edizione della rassegna motoristica Modena Motor Gallery, alla Fiera di Modena nel weekend 24-25 settembre prossimo, recita: "Una mostra dedicata alla passione dei giovani di una volta". Ed è proprio questa l'atmosfera che si respirerà nella mostra "50 Cinquantini" dove i quei "giovani" degli anni partendo dagli anni '40 fino aib'70, si ritroveranno difronte gli oggetti del desiderio della loro adolescenza con le uscite fuori porta e le gare nelle strade solitarie di campagna con quei 50 cc. dove ciascuno aveva messo mano per tirare fuori qualche cavallo in più ed esasperarne il sound in stile corsaiolo. All’interno di Modena Motor Gallery 2022, l'originale esposizione, curata da Moto Club 2000, raccoglie alcune decine di questi motorini, da quelli più tradizionali e noti da strada ad altri più sportivi e da competizione, da trial, cross e regolarità. I ciclomotori esposti verranno divisi per generi, così si potranno ammirare i ‘tuboni’, gli ‘stesini’, i ‘bassotti’, le ‘ruotine’ fino agli storici ‘presa diretta’ come i Bravo, i Ciao, i Boxer. Sarà un tuffo nel passato, ma per molti anche la scoperta di un mondo di gusto ed emozioni di altri tempi, un mondo che ha radici lontane ma che rimarrà nella storia del motorismo e del costume italiano per sempre. - (PRIMAPRESS)