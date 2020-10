Modena: addio della De Tomaso all'Italia. il brand delle supersportive sposterà le operazioni negli Usa

(PRIMAPRESS) - MODENA - La decisione di uno dei marchi iconici delle vetture sportive di abbandonare l’Italia per gli Usa, sembra ormai cosa fatta. La De Tomaso, casa automobilistica nata dalla genialità di un argentino e realizzata con quel knowhow tutto italiano dell’ingeneria meccanica, abbandonerà il nostro paese non senza qualche velata nota polemica. Si trasferisce con un piano, appena presentato, negli Stati Uniti dove cercherà un rilancio partendo da una vettura di nicchia, la P72, per poi ampliare le proprie attività. Non si tratta di un mero spostamento delle operazioni: il brand, ora di proprietà della Ideal Team Ventures, avvierà produzioni negli Usa ed è in trattative con alcuni Stati federali per insediare stabilimenti e uffici. - (PRIMAPRESS)