Mobilità leggera: l’ingresso sul mercato dell’Urban e-Mobility del brand Platum con Argento

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Le sfide della nuova mobilità urbana e le aziende impegnate in questo settore guardano ad un reset anche della produzione industriale. È il caso della bolognese MT Distribution che cambia nome e diventa Platum, crasi di Platform of Urban E-Mobility. Un primo passo verso la commercializzazione del proprio brand sul marcato della mobilità leggera e non più, probabilmente,solo come fornitore per terzi. La gamma di prodotti a marchio Platum per il 2022 comprende 55 prodotti fra e-bike e monopattini elettrici accanto a un ampio catalogo di accessori dedicati alla mobilità elettrica urbana. Le e-bike e gli e-scooter Platum nascono da un processo di ricerca e sviluppo focalizzato sull’innovazione tecnologica più estesa. "La visione attuale degli spazi urbani sta cambiando rapidamente e le città diventeranno sempre più orientate alla mobilità elettrica, continuando ad aprirsi non solo all’uso di e-bike e monopattini elettrici, ma anche a soluzioni di trasporto sempre nuove. Noi siamo orgogliosi della nostra storia e oggi la nostra azienda dialoga proprio con coloro che credono sia possibile muoversi senza stress, rispettando anche l'ambiente", spiega Summa. L’obbiettivo del brand è riplasmare lo stile di vita urbano per un mondo più green ed eco compatibile. Non a caso il primo marchio di proprietà di Platum è Argento e-Mobility, un progetto il cui obiettivo è incoraggiare uno stile di vita più attivo e un nuovo approccio alla vita in città, fornendo al grande pubblico soluzioni alternative di trasporto smart, green e salubri per il lifestyle quotidiano. Le e-bike e gli e-scooter del marchio sono progettati per distinguersi e incarnare il carattere audace dell’utente. Active Bike è l’innovativo monopattino firmato Argento, sintesi ideale fra la comodità di utilizzo del monopattino elettrico e la stabilità dell’e-bike. Le grandi ruote (20” anteriore e 16” posteriore) e il doppio freno a disco garantiscono fluidità e comfort di guida, e fanno di Active Bike un mezzo di trasporto alternativo, perfetto per muoversi in città e percorrere comodamente lunghi tragitti giornalieri come gli spostamenti casa-lavoro. L’autonomia è garantita fino a 35 km. Ancora più sicurezza e controllo del proprio mezzo grazie all’accensione tramite chiave che consente l’utilizzo del mezzo al solo possessore della personal key. Active bike è spinto da un motore brushless da 350 W che richiede una manutenzione minima e che permette un basso livello di usura. - (PRIMAPRESS)