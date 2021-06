Mitsubishi Motors Europe: Frank Krol è il nuovo presidente. Sostituisce Eric Wepierre

(PRIMAPRESS) - MILANO – È Frank Krol il nuovo Presidente e CEO di Mitsubishi Motors Europe (MME), che sostituisce Eric Wepierre che ha deciso di lasciare l’azienda per intraprendere nuove opportunità altrove. Dal 1° luglio 2021 Frank Krol, che raccoglierà il testimone per portare avanti la transizione di MME verso un nuovo modello di business in Europa.

Frank Krol ha affermato: "Sono onorato di avere l'opportunità di guidare MME mentre ci prepariamo a iniziare un nuovo entusiasmante capitolo per Mitsubishi Motors in Europa. Conoscendo in prima persona l’eccellente reputazione che il marchio Mitsubishi Motors vanta sul territorio e la passione che anima i suoi estimatori, possiamo contare su robuste fondamenta su cui costruire un solido futuro per Mitsubishi Motors in Europa: dal recente lancio di Eclipse Cross PHEV, all'introduzione di nuovi modelli sviluppati da Renault su piattaforme dell'Alliance”. - (PRIMAPRESS)