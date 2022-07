Militem Magnum Ferox 500: una muscle car dal DNA tipicamente americano con dettagli “Made in Italy”

(PRIMAPRESS) - MONZA - In casa del luxury brand Militem arriva il nuovo FERŌX500, un Magnum Adventure svelato in occasione della presentazione del primo dealer tedesco a Düsseldorf. La muscle car si presenta con esterni grintosi ed interni pregiati e soluzioni artigianali che si trovano in ogni pezzo della selleria. Militem con il Magnum ha reinventato il RAM 1500 Laramie Night Edition, cambiandogli radicalmente il posizionamento. Infatti il Militem Magnum abbina le dimensioni di un versatile pick-up 4x4, a contenuti stilistici degni di una limousine. Ogni modello MILITEM è la sintesi tra DNA americano e maestria artigianale Italiana: dagli interventi di design per gli esterni, al rifacimento completo degli interni usando materiali pregiati, senza dimenticare gli interventi tecnici a sospensioni, freni, impianto di scarico e cerchi.

L’abitacolo è estremamente spazioso, mentre le dimensioni in lunghezza ed altezza da terra, rendono questo veicolo unico nel suo genere; non rientra più nella cerchia dei classici pick-up, perché è un veicolo completamente fuori dagli schemi dei concorrenti all-terrain, le sue elevate funzionalità, la massima sicurezza e la sua indiscutibile versatilità. Ha una presenza scenica inconfondibile, senza rinunciare a praticità, robustezza e performance d’alto livello. - (PRIMAPRESS)