Mercato due ruote, Macri (ANCMA): “Il mercato torna a crescere con Novembre a +18,7%, un segnale per il governo”

(PRIMAPRESS) - MILANO – La moto si rimette in moto. "Dopo il rallentamento dello scorso ottobre, il mercato torna a crescere ritrovando quel trend positivo che ha caratterizzato la domanda di due ruote post lockdown e lungo tutto il periodo estivo". È quanto ha dichiarato oggi il presidente di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) Paolo Magri, commentando i dati di vendita di novembre, che fanno segnare un + 18,7% sullo stesso mese del 2019. Nella nota diffusa oggi da ANCMA, Magri ha sottolineato che "il rinnovato protagonismo del nostro settore nella mobilità individuale in questo periodo difficile, come anche le sorprendenti conferme che provengono dalla domanda degli appassionati, offrono alla nostra associazione nuove sfide e l'occasione di rilanciare il dialogo con le istituzioni, sia del punto di vista degli utenti della strada che a tutela di un sistema produttivo trainante e innovativo".