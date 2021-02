Mercato auto: nasce CiOOker, il più grande salone digitale che fa incontrare concessionario e cliente con un click

(PRIMAPRESS) - MODENA - Uno dei più grandi show-room di auto al mondo ma è virtuale. Si chiama CiOOker e agisce tramite una videochiamata evoluta che favorisce l’incontro tra il concessionario ed il consumatore. È la formula hi-tech realizzata da Vision up di Modena, ( tra l’altro co-organizzatori di Modena Motor Gallery) che punta su un digital-market anche a prova di limitazioni Covid. CiOOker (ciooker.it) permette al cliente di collegarsi con i consulenti fornendo solo un nome: non è richiesta nessuna registrazione, non è necessaria alcuna app, è sufficiente un browser recente che consente al cliente di vedere in tempo reale la disponibilità dei venditori, di prenotare un appuntamento, di interagire con il cliente tramite chat, audio e video, di mostrare le proprie presentazioni o brochure, mostrare delle note condivise e video promozionali in diretta mentre si parla con il cliente, condividere il proprio schermo o mostrare una lavagna condivisa con il cliente. Basterà inserire un link sul sito internet della concessionaria per mettere in contatto i clienti. L’unica cosa che non potrà essere riprodotto è il profumo della pelle della selleria ma per il resto è possibile sentire persino il sound del motore. La piattaforma sarà innegabilmente un drive per il mercato dell’automobile che nel 2020 ha accusato una perdita di fatturato di circa il 27,9% rispetto all’anno precedente. - (PRIMAPRESS)