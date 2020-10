Le leggende del rally a San Marino: da Ari Vatanen a Miki Biasion e lo statunitense Ken Block

(PRIMAPRESS) - MILANO - A San Marino, fino al 4 ottobre le leggende del rally tornano nella repubblica sammarinese con il Rallylegend, un weekend con i più grandi campioni di rally, giunto alla 18esima edizione. La manifestazione, affiancata dal partner Eberhard & Co. vedrà impegnati gli equipaggi in una gara a cronometro su percorsi speciali all’interno della Repubblica di San Marino.

In pista oltre 120 equipaggi provenienti da tutto il mondo, tra i quali Ari Vatanen, campione del mondo rally 1981 e vincitore di quattro Dakar, a bordo della sua Ford Escort RS Cosworth, con cui ottenne il quinto posto al rally Acropoli del 1994, anche in questa occasione affiancato dalla sua navigatrice del tempo Fabrizia Pons; Francois Delecour già pilota ufficiale Ford e Peugeot, vicecampione del mondo rally nel 1993, con la nuova Alpine A110 R-GT, versione moderna della Renault Apine, protagonista negli anni '70; il funambolico statunitense Ken Block, al suo ritorno per il secondo anno a Rallylegend con una Ford Escort Cosworth del 1994. Non mancherà Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally e Brand Ambassador Eberhard & Co. Dopo un esordio nel campionato italiano nel 1979 con la Opel Kadett GTE, l'anno seguente vince il campionato italiano di categoria. Nel 1983 ottiene il primo posto sul podio in dieci rally e si aggiudica contemporaneamente i titoli italiano ed europeo con la scuderia Lancia. Dal 1986 partecipa solo al campionato del mondo, arrivando quinto nel ranking, e al volante della Delta S4 conquista il Rally d'Argentina, la sua prima vittoria iridata. Nel 1988 vince il primo mondiale, oltre al Giro automobilistico d'Italia. Nel 1989 bissa il titolo iridato, centrando altre cinque vittorie. Il suo palmares vanta un totale di 17 rally mondiali vinti. Il pilota bassanese a Rallylegend gareggerà tra le Legend Stars per la prima volta con una Lancia Stratos del 1975 e incontrerà i fan all'interno dell'area Eberhard & Co. per uno shooting fotografico.