Lancia Flaminia Presidenziale: identikit della vettura che porterà al Colle Sergio Mattarella per il suo secondo settennato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prossimo Giovedì 3 febbraio, il rieletto Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salirà nuovamente al Colle a bordo della Lancia Flaminia Presidenziale Targa Oro ASI, la stessa decapottabile che utilizzò Giovanni Gronchi in occasione della visita in Italia della Regina Elisabetta II nel 1961. Ma vediamo l'identikit di questa vettura. La Flaminia Presidenziale con carrozzeria “landaulet-cabriolet” è figlia del modello presentato nel 1957 al Salone di Ginevra come ammiraglia di alta classe caratterizzata da linea elegante, interni e finiture lussuose. Nel 1961, la Carrozzeria Pinin Farina realizzò la versione Presidenziale a passo lungo, denominata “335”, sigla che indica la misura del passo in centimetri. In pochi mesi ne vennero realizzati quattro esemplari, battezzati con i nomi propri di cavalli purosangue delle scuderie del Quirinale: Belfiore (telaio 813-99-1001, targa Roma 454308), Belmonte (telaio 813-99-1002, targa Roma 454306), Belvedere (telaio 813-99-1003, targa Roma 454307) e Belsito (telaio 813-99-1004, targa Roma 474229), risultano ancora oggi conservate in perfetto stato: colore blu notte, selleria in pelle Connolly nera, interfono per comunicare con l’autista, cinque sedute posteriori con ampio divano e due strapuntini. Condizioni originali che hanno portato all’omologazione ASI e al rilascio della “Targa Oro”: simbolo italiano di eccellenza per il collezionismo mondiale. - (PRIMAPRESS)