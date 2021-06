Lamborghini Essenza SCV12, una GT con lo spirit di un prototipo da competizione

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA – L’automotive di questi anni sarà caratterizzata da una ricerca sempre più spinta in favore di sicurezza, selezione dei materiali e sostenibilità. In Lamborghini fa il suo debutto Essenza SCV12, la prima vettura con roll cage in carbonio omologato secondo gli standard di sicurezza FIA Hypercar sul mercato. Si tratta di una particolare “struttura a celle” dell’abitacolo che serve a proteggere da qualsiasi impatto il pilota. “Un traguardo - come spiega Giorgio Sanna a capo della divisione motorsport della casa di Sant’Agata Bolognese - che è frutto dell’esperienza trentennale di Automobili Lamborghini nello studio e applicazione dei materiali compositi in ambito automotive. Con l’Essenza SCV12 abbiamo voluto riprodurre quelle condizioni solitamente proprie dei prototipi da competizione, come le sospensioni direttamente installate sul cambio portante: soluzione innovativa per una vettura GT. Inoltre l’inedito telaio monoscocca in carbonio senza rollbar in acciaio, nato dalla collaborazione tecnica con la FIA, grazie al quale abbiamo iniziato un percorso che porterà ad un miglioramento esponenziale della sicurezza per i piloti di vetture GT racing in proiezione futura”. I telai in carbonio di Essenza SCV12 nascono nelle autoclavi del reparto CFK di Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese, divisione di eccellenza che si occupa anche della produzione dei telai dell’attuale linea Aventador. I test che la Federazione Internazionale dell’Automobile prevede per l’omologazione del telaio sono estremamente rigorosi, con prove sia di tipo statico che dinamico. I tecnici di Lamborghini Squadra Corse hanno così modificato profondamente la struttura del telaio di serie da cui deriva quello di Essenza SCV12. Il monoscocca in carbonio infatti è stato rinforzato in più punti, dovendo sopportare durante i test per l’omologazione FIA forze di oltre 12 tonnellate senza presentare deformazioni di rilievo. I test statici sono più di 20 e coinvolgono oltre al telaio, anche pedaliera, cinture e serbatoio carburante. I crash test dinamici invece prevedono impatti a velocità fino a 14 metri/secondo: in questo tipo di prove il telaio non deve subire intrusioni di elementi esterni che possano entrare in contatto con il pilota e il serbatoio non deve presentare perdite di carburante. La scelta dei tecnici di Lamborghini Squadra Corse di mantenere la struttura portante in carbonio, non montando quindi un roll cage in acciaio, ha permesso non solo un guadagno in termini di peso complessivo grazie all’utilizzo di schiume innovative laminate all’interno del telaio (ROHACELL® 71 XT), ma anche un sensibile incremento dello spazio nell’abitacolo per un comfort di guida ottimale. Nell’ Essenza SCV12 il pilota siede su di un sedile OMP omologato FIA 8862, montato su culle in carbonio progettate da Squadra Corse e prodotte nei laboratori del Lamborghini CFK. La seduta è stata abbassata rispetto ai modelli stradali e il pilota ed eventuale passeggero vengono protetti lato porte da due side impact, anche questi in materiale composito, che vanno a sostituire i classici tubi in acciaio presenti nelle auto da competizione. Marco Mapelli, Lamborghini Factory Driver, ha commentato: “Essenza SCV12 non è solo una vettura veloce e capace di trasmettere emozioni, ma dotata anche di un abitacolo incredibilmente confortevole e spazioso. Questa è una caratteristica unica di questa vettura apprezzata da tutti i gentlemen driver a cui è rivolta”. Un’altra soluzione inedita è la culla, posta nella parte posteriore del monoscocca, che ospita il motore collocato perfettamente sull’ asse longitudinale rispetto al corpo della vettura, mentre il cambio ha una funzione portante e strutturale. Questa caratteristica ha consentito inoltre di ottenere valori di rigidezza torsionale superiori del 20% rispetto a quelli della Huracán GT3 EVO. “La rigidezza torsionale della vettura – sottolinea Marco Mapelli – contribuisce, insieme al carico aereodinamico superiore ai 1200 kg alla velocità massima, a ottenere una precisione di guida straordinaria. Il pilota in questo modo può affrontare le curve in velocità senza correzioni sensibili dell’angolo di sterzo. Essenza SCV12 è una vettura molto veloce grazie alla spinta straordinaria del motore di 830 cv e relativamente facile guidare”. I primi esemplari di Lamborghini Essenza SCV12 sono stati consegnati ai clienti ad aprile 2021 e il programma di eventi in pista dedicati inizierà a fine giugno. - (PRIMAPRESS)