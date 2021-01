La Winter Marathon di Madonna di Campiglio sfida neve e lockdown con le auto storiche

(PRIMAPRESS) - MILANO – Neve copiosa e le strade lasciate libere dal divieto di circolazione tra Regioni imposto dal decreto appena varato nella notte dal Consiglio dei Ministri, conferirà un’atmosfera inedita alla 33ma edizione della Winter Marathon a Madonna di Campiglio che si disputerà dal 14 al 17 gennaio prossimo. La gara sportiva, iscritta tra le competizioni nazionali di auto storiche di Aci, Asi e Fiva, rientra nelle “eccezioni” al decreto mobilità previste dal Dipartimento per lo Sport.

Main Sponsor e Official Timekeeper della manifestazione si conferma Eberhard & Co., il brand di orologeria che delle gare di motorismo storico ha condiviso, storia, design e perfezione meccanica. L’edizione 2021 ha impegnato gli organizzatori su più fronti per garantire il regolare svolgimento della manifestazione nel rispetto del "Protocollo Generale ACI Sport per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel motorsport" per la tutela di tutti i partecipanti. L'accredito degli equipaggi e le operazioni di verifica sportiva e tecnica verranno svolte giovedì 14 gennaio dalle 11.00 alle 17.30 all'interno dell'Area Protetta predisposta in Piazzale Brenta (zona Palù) con i Concorrenti che, al loro arrivo, dovranno consegnare le autocertificazioni previste, farsi misurare la temperatura e, se tutto in regola, identificati con un braccialetto da tenere per tutta la durata della manifestazione, potranno accedere all'area. Le operazioni burocratiche, previste a fasce orarie in base al numero di gara assegnato, avverranno all'interno di un truck hospitality allestito per l'occasione e al cui interno avverrà la consegna del kit di partecipazione con tutti i gadget, il road book e i numeri di gara.

La decisione di posticipare l'apertura degli impianti di risalita ha costretto di recente alcuni albergatori di Campiglio a rinviare l'apertura delle strutture ma in ogni caso, grazie al supporto della direzione degli Hotel Savoia e Carlo Magno che hanno deciso di aprire per l'occasione, tutti gli equipaggi iscritti avranno la certezza di soggiornare in due fra le migliori strutture che offre la località.

Un piacevole ritorno al passato per quanto riguarda le premiazioni, spiegano gli organizzatori che, dopo la positiva esperienza del 2009, verranno svolte nel pomeriggio di sabato 16 gennaio direttamente sul lago ghiacciato al termine dei due trofei spettacolo fuori classifica: il primo, ed è una novità assoluta, riservato ai primi 8 equipaggi classificati della Winter Marathon su vettura Porsche (Trofeo Centro Porsche Brescia) mentre il secondo per i primi 32 classificati (Trofeo Eberhard), entrambi svolti con la formula dell'eliminazione diretta con in palio importanti premi e cadeaux.

Anche il percorso di gara ha subito alcune modifiche dovute alla neve caduta copiosamente negli ultimi giorni che ha costretto gli organizzatori a riposizionare alcune prove per poterne garantire lo svolgimento in sicurezza. La gara prevedrà 65 prove cronometrate, 6 di media (per un totale di 18 rilevamenti), 8 controlli orari e 1 controllo timbro. Sono comunque già previste diverse alternative ove la situazione climatica - e soprattutto il rischio di valanghe - non consentisse il transito su uno o più passi del percorso base.

La gara si sviluppa in 2 tappe: la prima in notturna giovedì 14 gennaio con partenza dal centro di Campiglio, mentre la seconda più impegnativa venerdì 15 gennaio, con partenza al mattino dal paese e arrivo in piena notte nella centrale Piazza Righi, attraversando la Val Rendena, Pinzolo, la Val di Fassa, Canazei, superando i Passi Pordoi e Sella, per ritornare verso Folgarida dopo il passaggio per Ortisei e nella centrale Piazza Walther a Bolzano.

Eberhard & Co. darà il via sabato 16 gennaio all’atteso Trofeo sul Lago Ghiacciato di Madonna di Campiglio. La sfida ad eliminazione diretta sarà dedicata ai primi 32 equipaggi classificati, che durante le 2 giornate precedenti avranno saputo primeggiare tra curve a gomito e passi innevati. Verranno assegnati in premio segnatempo delle principali collezioni sia all’equipaggio vincitore del Trofeo Eberhard sia ai vincitori della classifica assoluta.

“Confermando la nostra partecipazione in qualità di Timekeeper a Winter Marathon abbiamo voluto rinsaldare il nostro forte legame con gli appassionati di motori. Il mondo delle gare automobilistiche è connesso con Eberhard & Co. sin dagli anni Trenta del Novecento ed è accomunato al brand dai medesimi valori e da una ricerca costante d’innovazione. A fronte di un anno dove gli eventi hanno subito cancellazioni o sostanziali ridimensionamenti, pensare che il 2021 possa iniziare con una manifestazione a pieno regime nonostante le restrizioni necessarie, è sicuramente di ottimo auspicio perché si possa tornare a una desiderata normalità” - ha dichiarato Mario Peserico, Amministratore Delegato di Eberhard Italia.

Tra gli immancabili della gara c’è la conferma del due volte campione del mondo di rally Miki Biasion, Brand Ambassador di Eberhard & Co., che sarà al volante di una Alfa Romeo GT 1750 Veloce del 1968. - (PRIMAPRESS)