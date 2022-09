La Renault 5 celebra il suo cinquantenario con una elettrica da drifting

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Il Gruppo Renault aveva promesso per il 2022 diverse novità che sono puntualmente arrivate. L'ultima in ordine di tempo riguardava le celebrazioni per il 50° anniversario dell'iconica Renault 5. Dopo numerosi eventi celebrativi (partecipazione al Rally di Montecarlo storico, Salone Rétromobile e Le Mans Classic) e dopo la presentazione della showcar elettrica Renault 5 Diamant , la Marca presenterà in anteprima mondialenell’ambito del concorso di eleganza di Chantilly Arts et Élégance 2022 (Dipartimento dell’Oise, in Francia), che si terrà il 25 settembre.Nell’ambito delle celebrazioni per i 50 anni della Renault 5, questa showcar 100% elettrica rende un omaggio contemporaneo alle sue versioni sportive più mitiche, le Renault 5 Turbo e Turbo 2. Come è logico, il suo nome è, dove il “3” sta ad indicare la continuità rispetto alla Turbo 2 e la “E” simboleggia la motorizzazione elettrica.R5 TURBO 3E è un altro esempio, dopo Renault 5 Prototype , di “rinascita elettrica” di un modello di punta della Marca. Renault sta elettrificando la sua storia per prepararsi meglio al futuro 100% elettrico in Europa entro il 2030.Questa rivisitazione della Renault 5 Turbo 2 unisce consapevole esuberanza e prestazioni di alto livello. Un cocktail esplosivo in un concorso di eleganza come quello di Chantilly, ma che rispetta lo spirito della manifestazione, ossia «il sodalizio tra l’auto del futuro e la moda».Durante la sfilata del concorso, ad accompagnare R5 TURBO 3E ci saranno una modella e il pilota che indosseranno tute inedite disegnate da La Fameuse , maison rinomata per la capacità di trarre il meglio da ciò che esiste per progettare capi di abbigliamento esclusivi, sportivi ma anche eleganti. Queste tute riprendono i codici e i colori vintage di Renault, grazie all’utilizzo di vecchi logo e maglie con l’effigie della Marca mixandoli con il design attuale. Sono state pensate per creare contrasti pur essendo, al tempo stesso, complementari: il bianco per la donna e il nero per l’uomo; l’inversione dei bordi a costine su braccia e gambe; gli inserti sulle gambe a forma di X per la donna e a losanga per l’uomo. I tessuti sono stati rielaborati con trapuntature per riprendere il mondo dello sportswear e mixati con la stampa del monogramma Renault. - (PRIMAPRESS)