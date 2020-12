La Jaguar celebra i 60 anni della E-Type con la nuova F-Type Heritage, la gemella diversa dell'auto di Diabolik

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Jaguar E-Type, l’iconica vettura degli anni sessanta resa celebre anche dai fumetti di Diabolik, si prepara a festeggiare il suo 60° anniversario che cadrà nel 2021. Per l’occasione Jaguar lancia una nuova F-TYPE in edizione limitata denominata Heritage 60 Edition, basata sulla versione R sovralimentata da 575 CV. Dal quartier generale di Coventry nel Midland, anticipano che saranno solamente 60 gli esemplari disponibili in tutto il mondo di questa sportiva a trazione integrale, ognuna delle quali sarà rifinita a mano dagli esperti della SV Bespoke. Per commemorare al meglio la leggendaria sportiva Jaguar, questa versione limited edition della F-TYPE è disponibile con l’esclusiva verniciatura Sherwood Green, una colorazione dell’originale E-type scelta dal pantone degli anni 60 ma che non era stato più utilizzato per nessuna vettura. Il nuovo modello limited edition presenta anche delle esclusive finiture in alluminio nella console, ispirate al rivestimento delle calotte dello specchietto retrovisore della E-type. Sui poggiatesta dei sedili Performance è stato posizionato un logo goffrato del 60° anniversario della E-type, mentre all’interno della vettura è possibile trovare il badge E-type 60 come quello delle E-type 60 Collection limited edition presentate da Jaguar Classic all’inizio di quest’anno. Le soglie d’ingresso commemorative, la placca SV Bespoke e i tappetini con bordi in colore Caraway aggiungono degli ulteriori tocchi di stile a questa nuova versione della F-TYPE. “La celebrazione dei 60 anni dell’iconica Jaguar E-type ha rappresentato per noi il momento perfetto per dare vita al nostro primo modello SV Bespoke limited edition e alla F-TYPE più rara di sempre, disponibile in soli 60 esemplari in tutto il mondo - ha detto Mark Turner, Jaguar SV Bespoke Commercial Director - Abbiamo lavorato a stretto contatto con i tecnici di Jaguar Design per sviluppare un mood per la F-TYPE Heritage 60 Edition che potesse rendere omaggio in modo contemporaneo alla E-type. La colorazione Sherwood Green, che sembra essere stata pensata per la F-TYPE di oggi, è una testimonianza della diretta discendenza della vettura al design delle gloriose sportive Jaguar.” La F-TYPE Heritage 60 Edition è disponibile sia nella variante Coupé che Convertibile, entrambe equipaggiate con esclusivi cerchi in lega forgiati Diamond-Turned Gloss Black da 20 pollici, elementi esterni Chrome e Gloss Black e pinze dei freni in colore nero. Le prestazioni sono quello che ci si aspetta da una vettura simile. La trazione integrale ed una specifica taratura degli ammortizzatori, delle barre antirollio e dei giunti delle sospensioni posteriori, offrono un coinvolgimento pieno del guidatore. La sua potenza viene generata dal propulsore V8 Jaguar sovralimentato da 575 CV, in grado di offrire una eccellente guidabilità in ogni condizione grazie ai suoi 700 Nm di coppia. Le performance dell’auto le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,7 secondi e di avere una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h. - (PRIMAPRESS)