La coupé elettrica cinese Aiways U6 dalle forme di uno squalo e con il super tetto panoramico

MILANO – Il costruttore automobilistico cinese della e-mobility, Aiways, nato nel 2017, è stata la prima startup del paese asiatico a introdurre un veicolo elettrico sul mercato europeo con il lancio di U5 nel 2020, un SUV elettrico a batteria che vanta una gamma, uno stile e una qualità eccezionali. Nel 2022 verrà introdotta la coupé elettrica U6, un nuovo modello per l'Europa che presenta un design sportivo dall'aerodinamica altamente efficiente e una tecnologia intelligente capaci di incarnare il futuro del marchio. Aiways U6 è un innovativo SUV coupé elettrico a batteria con il design, il comfort e le caratteristiche tecniche che ridefiniranno l'esperienza dei veicoli elettrici sulle strade europee all'inizio del prossimo anno. Non vincolato dalla tradizione, il team di progettazione Aiways ha conferito alla U6 proporzioni altamente contemporanee, linee nette e dettagli mirati per ottimizzare l'efficienza aerodinamica.Il frontale della U6 si distingue per due elementi orizzontali. L'area superiore è affiancata dal design del gruppo luci ispirato alle cascate mentre quella inferiore unisce forma e funzione: ampie prese d'aria per il raffreddamento incorporano un sistema di alette che possono chiudersi per sfruttare una migliore aerodinamica. Sotto, un elegante splitter anteriore aumenta la deportanza per una maggiore stabilità in rettilineo. Ispirate al muso aerodinamico di uno squalo, le parti superiori del cofano definiscono il carattere della U6. La struttura a forma di X ispira una sensazione di velocità ed esprime uno spirito determinato. L'orientamento orizzontale del frontale esalta il senso di larghezza. Come per l'inclinazione del parabrezza (che presenta un angolo più ridotto rispetto a quello dell'U5), il frontale della U6 è progettato per minimizzare la resistenza dell'aria determinando un uso più efficiente dell'energia motrice del veicolo. L'aerodinamica sofisticata della U6 genera un coefficiente di resistenza di 0,26. Sobri deflettori posti sui bordi esterni del veicolo contribuiscono all'ottimo valore, separando il flusso d'aria dalla carrozzeria, e si aggiungono al diffusore posteriore e allo spoiler, per ridurre al minimo le turbolenze che inducono la resistenza.