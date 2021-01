La Batmobile condotta da Tim Burton nel 1989 va all'asta di Bonhams a circa 30 mila sterline

(PRIMAPRESS) - ROMA - La “Keaton Batmobile”, una delle iconiche supercar utilizzate nei film del pipistrello nero interpretato daTim Burton nel 1989, in cui veniva guidata da Michael Keaton (e in cui il Joker era interpretato da Jack Nicholson, nel cast anche Kim Basinger) andrà all’asta di Bonhams il 20 marzo. L'auto, che compare poi anche in Batman Il Ritorno del 1992, è inconfondibile grazie alla sua forma super allungata, alle piccole ali fendenti e soprattutto a quella gigantesca turbina.

Quella all’asta è una replica impressionante di quella Batmobile, costruita da specialisti inglesi nel 2016. Si tratta di una realizzazione sulla base di una Ford Mustang del 1965, che inizialmente fu comprata ed esposta al London Motor Museum. È proprio il museo, ora chiuso, ad averla messa in vendita. Spinta da un motore V8 da 5,7 litri la Batmobile ha una targa regolare e pure gli indicatori di direzione, quindi pare perfettamente legale anche per la guida in strada. Salvo a fare i conti con la lunghezza di sette metri che la rende impegnativa nelle manovre. - (PRIMAPRESS)