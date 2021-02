L'indiana Mahindra fa il restyling del Suv XUV500 e punta sulla robustezza in off-road

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mahindra Europe ha introdotto nei giorni scorsi il restyling SUV top di gamma XUV500 sul mercato spagnolo, il secondo in Europa dopo quello italiano per ordine di importanza e volumi. Fiore all'occhiello della Casa indiana, XUV500 offre sette posti con tre file di sedili e uno spazio immenso nell’abitacolo. La sua versatilità lo rende protagonista nella mobilità in città, nei lunghi viaggi e in fuoristrada, viste le sue spiccate caratteristiche off-road e la disponibilità della trazione AWD. Infatti il suo DNA è proprio quello di un SUV che punta sulla robustezza e affidabilità. La terza generazione del modello Mahindra XUV500 mantiene la vocazione di SUV globale, che ha rivisto il look ancora più accattivante e maggiormente in linea con i gusti del mercato europeo. XUV500 utilizza l’affidabile motore turbodiesel Common-Rail m-Hawk a 4 cilindri, Euro 6d temp, da 2,2 litri per 140 CV (103 kW) a 3.750 giri/minuto, con una coppia massima di 330 Nm disponibile in un ampio range da 1.600 a 2.800 giri/minuto. Sono disponbili tre allestimenti (W6, W8 e W10) tutti disponibili con trazione a 2 e 4 ruote motrici (FWD e AWD). - (PRIMAPRESS)