L’Automobile Storico Italiano lancia “Classica&Accessibile” per i diversamente abili

TORINO - La passione per i veicoli storici non può essere limitante. A dirlo è l'Automobile Storico Italiano che ha fatto della condivisione uno dei principali obiettivi delle sue iniziative. Per questo ASI - con il suo settore ASI Solidale - ha avviato il nuovo progetto "Classica & Accessibile" dedicato agli appassionati diversamente abili. Prevede la trasformazione di tre auto storiche con i comandi Guidosimplex (acceleratore e freno di servizio manuali, frizione automatica), che saranno messe a disposizione dei Club Federati per coinvolgere nei propri eventi i portatori di handicap, avvicinandoli al mondo del motorismo storico senza alcuna barriera.