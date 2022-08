L’Aston Martin V12 Vantage Roadster presentata a Peable Beach. 700 cavalli di “classica” potenza

(PRIMAPRESS) - USA - Al concorso di bellezza di auto nella californiana Peable Beach, è stata presentata la nuova V12 Vantage Roadster di Aston Martin, il modello in produzione limitata per la più potente Aston Martin Vantage mai costruito con la libertà e gli stimoli sensoriali della guida cabrio.

Con una produzione strettamente limitata a soli 249 esemplari in tutto il mondo, tutti venduti ancora prima dell’uscita della vettura, la V12 Vantage Roadster vanta oltre ad un design ampio della carrozzeria, impreziosito da sospensioni con carreggiata allargata per un’aderenza eccellente e – per la prima volta in una Vantage Roadster - il potente motore Twin-Turbo V12 da 5,2 litri. Con una velocità rovente sul rettilineo e il rombo senza filtri del motore Aston Martin da 12 cilindri e 700 CV, la V12 Vantage Roadster porta l’esperienza di guida di una cabrio a un nuovo livello scintillante. Roberto Fedeli, Chief Technical Officer di Aston Martin, ha affermato: “Abbiamo lavorato davvero tanto per garantire che la V12 Vantage Roadster avesse la stessa potenza e lo stesso dinamismo che caratterizza la V12 Vantage, e che al contempo fosse superiore a questa in termini di pura stimolazione dei sensi, che si raggiunge solo al volante di una cabrio. Con una potenza e una coppia superiori a qualsiasi Vantage Roadster, un telaio con carreggiata allargata e una calibrazione delle sospensioni che rasenta la perfezione, oltre a una deportanza fino a dieci volte superiore alla Vantage Roadster prodotta in serie, si tratta di una macchina mozzafiato creata per i nostri clienti più entusiasti”. - (PRIMAPRESS)