L’Aston Martin V12 Vantage arriva sul mercato con 333 esemplari e un motore da 700 cavalli

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - Dopo l’attesa per gli appassionati del marchio, i 333 esemplari di Aston Martin V12 Vantage, usciti dallo stabilimento di Gaydon sono ora sul mercato. La Vantage è l’auto più veloce e potente mai costruita. Sviluppando 700 CV a 6500 giri/min e 753 Nm di coppia con soli 1800-6000 giri/min, il V12 da 5,2 litri offre una combinazione entusiasmante di “muscolosità” a gamma medio-bassa e potenza fulminea top di gamma. Con una velocità massima di oltre 322 km/h, la V12 Vantage va da 0 a 100 in soli 3,4 secondi. Grazie agli sforzi propulsivi di questo magnifico impianto motopropulsore e all’ampio uso di materiali leggeri per l’intera auto, la V12 Vantage ha un rapporto peso-potenza di 390 CV a tonnellata, oltre il 20% in più rispetto alla Vantage con motore V8. “Ogni marchio di auto sportiva ha una vettura protagonista. Per Aston Martin negli ultimi anni quest’auto è stata la V12 Vantage - Tobias Moers, Aston Martin Chief Executive Officer - Sin dal momento della presentazione nel 2007 della prima V12 Vantage RS Concept, i nostri clienti e i nostri fan di tutto il mondo si sono innamorati dell’idea di abbinare il nostro motore più grande con il nostro modello più piccolo e sportivo. La formula è stata perfezionata nel corso degli anni con straordinario successo, ma l’essenza è rimasta la stessa. Ora è arrivato il momento di concludere questa dinastia in modo appropriato, con l’esemplare più spettacolare mai realizzato ad oggi: la V12 Vantage più veloce, più potente e più dinamica di tutti i tempi. La celebrazione dei suoi predecessori e l’incarnazione dell’attenzione crescente di Aston Martin verso la dinamica di guida garantiscono il massimo per la V12 Vantage”. - (PRIMAPRESS)