L'anticonformista Ami-Electric diventa l'auto del condominio al The Nest di Milano

MILANO - L'anticonformista e francese Ami – 100% Electric, di Citroen, non solo ha rivoluzionato gli schemi dell'automotive ma si appresta anche a diventare un'icona di lifestyle in cui si abbandona il concetto di proprietà per abbracciare quello della condivisione di prossimità. Addirittura sotto casa. Per la minuscola elettrica con un'autonomia di 75 km ed una batteria da 5,5 kWh ricaricabile da presa domestica in sole tre ore e alla portata anche di 14enni, si apre un futuro da condivisione condominiale. Con Ami – 100% ëlectric Citroën lancia in Italia una grande novità proponendo un esclusivo servizio di car-sharing condominiale, realizzato in collaborazione con Free2Move, per THE NEST, una nuova residenza prestigiosa, nel cuore di Milano. Si tratta del primo esclusivo servizio di car-sharing condominiale in Italia di Free2Move, la Marca di mobilità all'interno del Gruppo Stellantis che ha appena nominato Roberto Di Stefano a dirigere questa divisione.

Il servizio di car-sharing condominiale sarà riservato ai futuri inquilini di THE NEST, un complesso residenziale dall'architettura inaspettata e scenografica, circondata da privacy e tranquillità, in Via Fontana, all'interno di uno spazio intimo e protetto. Un concept abitativo contemporaneo che offre comfort, design, riservatezza e silenziosità, all'interno di un ambiente circondato dal verde. Per il comfort quotidiano dei suoi inquilini, THE NEST prevede servizi esclusivi tra cui il car-sharing elettrico condominiale, una risposta ecologica in linea con le nuove tendenze urbane e in grado di rispondere alle moderne esigenze di spostamento in città. All'interno del cortile condominiale, è previsto uno spazio riservato con due postazioni di ricarica per due Ami – 100% ëlectric, ad esclusivo utilizzo dei condomini.