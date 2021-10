Kavasaki Motor cambia logo e punta sulla produzione di moto elettriche ed ibride

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Kawasaki cambia logo. Per l'azienda con oltre 120 anni di storia, che comprende imprese manifatturiere impegnate nel settore: marino, terrestre, aeronautico e aerospaziale ora l’annuncio della creazione di una nuova società all’interno del gruppo, creata per concentrarsi esclusivamente sulla produzione di motocicli e veicoli a motore per utilizzo specifico, Kawasaki Motors Ltd ha ora lanciato la nuova brand identity che simboleggia sia l’aspetto storico e di heritage aziendale e sia l’ottimismo per il futuro di questa realtà globale. Oggi Kawasaki adotta il famoso River Mark come simbolo di Corporate Identity e che questo semplice ma efficace logo rotondo sia il principale simbolo identificativo. Tra le novità svelate: un veicolo elettrico a due ruote, una motocicletta ibrida che combina benzina ed energia elettrica e la prima versione di un prototipo di motore alimentato a idrogeno sviluppato sulla base del propulsore di Ninja H2. Il nuovo obiettivo aziendale è quello di introdurre dieci motociclette elettriche o ibride entro il 2025. Sono stati inoltre svelati i piani per lo sviluppo di cinque nuovi veicoli a quattro ruote da fuoristrada alimentati da fonti di energia alternativa da realizzare nei prossimi anni. - (PRIMAPRESS)