James Bond alias Daniel Craig, lascia l'Aston Martin e sale a bordo della muscolosa Land Rover Defender V8

(PRIMAPRESS) - COVENTRY (REGNO UNITO) - La Land Rover colma un vuoto iconografico con la nuova Land Rover Defender V8 Bond Edition per celebrare il 25° film di James Bond No Time To Die la cui uscita nei cinema è prevista il 30 settembre 2021. A curare il nuovo e personalissimo allestimento è la sezione Land Rover SV Bespoke, quella divisione del "su misura" per una clientela che cerca identità nell'unicità.

Disponibile in versione 90 e 110 ed ispirata alle specifiche delle Defender che appaiono in No Time To Die, la stealth Defender V8 Bond Edition sfoggia un Extended Black Pack, cerchi da 22" Luna Gloss Black, pinze freni anteriori Xenon Blue e distintivo posteriore ‘Defender 007’.

I particolari tailor made si estendono al pratico interno con soglie illuminate "007" e una speciale animazione di avvio dell'infotainment Pivi Pro che rende omaggio alla lunga partnership con il franchise James Bond. Di sera, anche le luci di illuminazione a terra mostreranno la grafica "007".

Disponibile in soli 300 esemplari in tutto il mondo, la Defender V8 Bond Edition sarà identificata anche in cabina dal logo SV Bespoke e dall'incisione laser “one of 300”. Ogni veicolo è curato dagli esperti della sezione SV Bespoke, in UK.

Finbar McFall, Brand Director Land Rover, dichiara: "La Land Rover Defender V8 Bond Edition è un veicolo esclusivo basato sulla più potente Defender di serie ed è ispirata ai veicoli del film No Time To Die. Rappresenta l'incontro di due famosi brand britannici e la celebrazione esclusiva di questa partnership con James Bond, che dura da 38 anni."

Le Defender sono presenti nell'action movie di No Time To Die, accanto a due Range Rover Sport SVR. Nel film, che sarà nei cinema dal 30 settembre 2021, appaiono anche una Range Rover Classic e le Land Rover Series III. E così l'iconografia del brand nella sua storia cinematigrafica diventa veramente completa.

Basata sulla recente Defender V8, la Bond Edition è equipaggiata con un 5.0 litri benzina Supercharged che eroga 525 CV con 624 Nm di coppia, e con trasmissione automatica ad 8 rapporti. La Defender V8 90 accelera da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi e raggiunge i 240 km/h.

I nuovi livelli di performance e coinvolgimento nella guida - risultato di una esperta combinazione del V8 con la speciale taratura delle sospensioni e della trasmissione - creano la più veloce e dinamica Defender mai prodotta.

Con l’Electronic Active Rear Differential, le sospensioni pneumatiche elettroniche, la Defender V8 è più agile e maneggevole ed ha un miglior controllo della scocca - il tutto, accompagnato dalla caratteristica sonorità del V8 Supercharged.

Per gli appassionati cinefili in No Time To Die, diretto da Cary Joji Fukunaga si assiste al salto di brand da Aston Martin ala muscolosa Land Rover ma alla guida sempre lui: Daniel Craig che, per la quinta ed ultima volta, è il James Bond 007 di Jan Fleming. - (PRIMAPRESS)