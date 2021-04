Jaguar I-PACE, l’elettrica in total black che segna la transizione per il futuro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Vincitrice di 88 premi automobilistici in tutto il mondo tra cui il triplice riconoscimento nel 2019 di World Car of the Year, World Car Design of the Year e World Green Car, la I-PACE rappresenta anche il modello precursore delle Jaguar di domani. A partire da 2025 Jaguar si rinnoverà completamente, diventando un brand di lusso interamente elettrificato, con un portfolio di prodotti caratterizzati da design e tecnologie di prossima generazione. La I-PACE si è appena rifatta il look per la “sera” in total black accentuando il suo aspetto contemporaneo con le finiture in nero lucido e i cerchi da 20 pollici a cinque razze.

Julian Thomson, Jaguar Design Director, ha dichiarato: “L’incredibile profilo cab-forward, gli sbalzi ridotti, le tese e muscolose fiancate della I-PACE donano a chi la osserva un senso di spettacolarità che le consente di distinguersi da tutti gli altri SUV. Il concepimento dell’esclusiva I-PACE Black ci ha dato l’opportunità di migliorare in modo discreto il design dell’auto, rendendolo ancora più dinamico, distintivo e affascinante.” - (PRIMAPRESS)