Italjet presenta ad Eicma il suo nuovo Dragster 125/200 dallo spirito sportivo

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il nuovo DRAGSTER 125/200 di Italjet si presenta all'esposizione internazionale delle due ruote (EICMA) di Milano. La storica casa motociclistica bolognese conferma che la produzione del nuovo veicolio, successore dell’iconico modello che ha fatto la storia dello scooter sportivo negli anni ’90 in Italia e nel resto del mondo, è partita da oltre un mese e le prime consegne sono previste dal mese di dicembre 2021.

Il nuovo Dragster segna la categoria dello “Urban SuperBike” è infatti un mezzo fuori dagli schemi, dal design iper-sportivo e dai contenuti tecnologici esclusivi. Concepito e realizzato per coloro che non vogliono rinunciare al piacere della guida sportiva anche in sella ad uno scooter, è un concentrato di tecnologia: un veicolo ideale per chi vuole distinguersi. L’Urban SuperBike adotta un telaio a traliccio in tubi di acciaio integrato da piastre di alluminio pressofuso e dal Sistema Indipendente di Sterzo brevettato (I.S.S.), dotato di un nuovo monobraccio in alluminio forgiato. Dragster è equipaggiato di motori monocilindrici a 4 tempi raffreddati a liquido di 125 e 200cc bialbero DOHC, quattro valvole, alimentati da iniezione elettronica Magneti Marelli, che forniscono quasi 10 kW (13 CV) nella cilindrata di 125cc e 13 kW (18 CV) in quella da 200cc. I motori sono omologati Euro5. Per il Racing e per aggiungere ulteriore carattere al nuovo scooter nasce la linea di Power Parts per aumentare potenza e prestazioni. Per farlo, Italjet si è affidata ai migliori specialisti di caratura mondiale come Akrapovič, Malossi, Brembo e Ohlins. Akrapovič, famoso per i suoi sistemi di scarico ad alte prestazioni utilizzati in tutte le categorie, dal motocross alla MotoGP, ha dedicato due terminali di scarico, uno omologato per uso su strada, l’altro in versione Racing. Entrambi saranno disponibili da febbraio 2022. Malossi, azienda bolognese che vanta una lunga tradizione nella fornitura di parti speciali e ricambi per ciclomotori, scooter e motociclette, per il nuovo scooter ha sviluppato di un kit per migliorare le prestazioni della frizione centrifuga sia del motore 125 cc, sia del 200 cc. I kit saranno disponibili da febbraio 2022. In sviluppo anche un kit della parte termica/elettronica ad uso Racing. Brembo fornirà leve e pompa freni Racing, e Ohlins, in collaborazione con Andreani Group, un set di sospensioni. Sarà inoltre disponibile una serie di accessori in carbonio sviluppati direttamente da Italjet. Nella seconda metà del prossimo anno, la gamma del modello Italjet si arricchirà di una nuova versione a zero emissioni: DRAGSTER#e01 Electric, con un motore elettrico da 12 kW di potenza massima e 6 kW di potenza nominale. DRAGSTER 125/200 è prodotto nelle livree Red, Yellow e Black. In Italia, il prezzo del 125cc è di € 5499,00*, mentre il 200cc è di € 5799,00*,inclusa IVA e messa in strada, escluse spese accessorie. - (PRIMAPRESS)