Indian Motorcycle festeggia i 100 anni della Chief con la nuova gamma dell'iconica moto americana

(PRIMAPRESS) - USA - Nel 1921 Indian Motorcycle svelò l'iconica Indian Chief, una delle motociclette più storiche e influenti di tutti i tempi. Ora, per celebrare i 100 anni, la First Motorcycle Company americana lancia tre nuovi modelli Indian Chief completamente ridisegnati per la sua nuova gamma. Combinando lo stile iconico e bicilindrico a V americano con prestazioni e tecnologia moderne, Indian Motorcycle ha riprogettato il nuovo Chief senza alterare l’elemento telaio in tubo d'acciaio ma dal potente motore Thunderstroke di Indian Motorcycle, il nuovo Indian Chief Dark Horse, Indian Chief Bobber Dark Horse e Indian Super Chief Limited offrono tre versioni uniche del classico bicilindrico a V americano, ciascuna con una ciclista leggermente diversa. Il nuovo Chief offre un'esperienza di guida essenziale in cui potenza e il minimalismo estetico ne fanno un’ apripista. La nuova Indian Chief segna il confine tra semplicità e potenza. La gamma comprende un serbatoio del carburante da 15,1 litri, parafango posteriore ribassato, doppi ammortizzatori posteriori regolabili nel precarico, doppio scarico, illuminazione a LED, accensione senza chiave e pneumatici Pirelli Night Dragon. Insieme al cruise control, i Chief riders possono regolare la risposta dell'acceleratore selezionando una delle tre modalità di guida: sport, standard o tour. Con un passo corto di 1626 mm, un'altezza della sella ribassata di 662 mm e un peso sul bagnato di 304 kg, la gamma Indian Chief ispira fiducia ed è accessibile a qualsiasi ciclista. Le tradizionali forcelle anteriori da 46 mm del Chief con 132 mm di escursione, angolo di inclinazione di 28,5 gradi e comoda ergonomia, creano una macchina capace anche per i percorsi più tecnici. - (PRIMAPRESS)