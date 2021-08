Imprese da Guinnes: da Roma a Capo Nord in 49 ore a bordo di una Ferrari F8 Tributo. La nuova sfida del pilota Fabio Barone

(PRIMAPRESS) - ROMA - Jules Verne fece compiere al suo personaggio Phileas Fogg, il Giro del mondo in 80 Giorni, e all’epoca quel romanzo per ragazzi finì per far sognare anche gli adulti. Immaginate se in epoca contemporanea la contro-sfida al gentleman inglese Fogg fosse quella lanciata da un gentleman driver a bordo di una fiammante Ferrari e che la posta in palio fosse partire da Roma e raggiungere Capo Nord in sole 49 ore. E non sarà letteratura ma un Guinness da aggiungere nel più straordinario libro delle imprese. Sabato 4 settembre 2021 alle ore 17, partirà dai Fori Imperiali di Roma l’impresa che vedrà protagonista il pluri campione Fabio Barone e il suo co-pilota Alessandro Tedino. Alla guida della Ferrari F8 Tributo. L’obiettivo: percorrere in meno di 49 ore la distanza di oltre 4.400 Km fra Roma e Capo Nord, cercando di battere Google Maps. - (PRIMAPRESS)