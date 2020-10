Il tedesco Nils Naujoks vince il The Real Race digitale di Lamborghini. L'italiano Egger si piazza al secondo posto

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Dodici gamer si sono sfidati nelle finali del primo torneo di sim racing Lamborghini, il The Real Race, un campionato di simulazione su piattaforma digitale con vetture in assetto corsa. A vincere il contest è stato il tedesco Nils Naujoks aggiudicandosi l’opportunità di allenarsi al fianco dei piloti Lamborghini Squadra Corse e di pilotare una vera Lamborghini Huracán Super Trofeo sul leggendario circuito di Imola. Un’esperienza che Naujokis vivrà assieme al secondo classificato, l’italiano Matthias Egger e al terzo classificato, il sudafricano Jordan Sherratt, che hanno disputato la gara nella doppia manche virtuale ambientata sul circuito di Mount Panorama e Barcellona. La prima edizione di The Real Race è iniziata lo scorso maggio con cinque eventi di qualifica a cui hanno partecipato oltre 2.500 gamers prevenienti da 106 diversi paesi, totalizzando 1,5 milioni di visualizzazioni sui canali social Lamborghini e il sito web esports.lamborghini. Katia Bassi, Chief Marketing e Communication Officer di Automobili Lamborghini, ha commentato: “Abbiamo mosso i primi passi nel mondo degli eSports e siamo davvero entusiasti del successo riscosso. Il lockdown ci ha messo di fronte a molteplici sfide e opportunità: l’essere stati in grado di dare vita a un campionato che ha avuto risonanza nell’intera comunità digitale ci riempie di orgoglio. La nostra ambizione era quella di creare una nuova piattaforma per gli appassionati del nostro brand, del motorsport e della guida simulata, in cui potessero mettersi alla prova, tanto nel mondo virtuale quanto in quello reale e dare vita a una competizione che stabilisse un legame con la community degli eSport. The Real Race scrive un nuovo capitolo della nostra storia, diverso e innovativo, proprio come le nostre supersportive.” - (PRIMAPRESS)