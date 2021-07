Il Riva 88' Folgore di Officina Italiana Design trionfa al Boat International Awards

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Il motoryacht Riva Folgore 88 ha vinto il riconoscimento Best New Series Award ai BOAT International Design & Innovation Awards. Un premio prestigioso arrivato al design italiano con l'insolita riunione (ma per questo ancora più scrupolosa) di una giuria internazionale "incontratasi" via web per le misure anti-Covid. Il riconoscimento del Boat International ha scelto Folgore tra una rosa di sei finalisti.

“Questo premio ci riempie d’orgoglio. In questo 88 piedi è stato sintetizzato stile, cura dei dettagli e tanta sicurezza - dice Mauro Micheli, Chief Designer di Officina Italiana Design - Credo che il pubblico e la giuria di Boat International abbiano apprezzato in particolare il fatto di essere una coupé sportiva ma dalle linee equilibrate, proprio come amiamo noi di OID privilegiando il design pulito e di carattere; in più, dispone degli spazi ottimali per vivere il mare in grande comfort. Con l’88’ Folgore abbiamo creato un nuovo percorso vincente, e questo premio è il riconoscimento di questo impegno”.

Folgore, è un motoryacht di 26.9 metri Riva varato a maggio 2020, presenta importanti novità di design sia negli esterni sia negli interni. Erede, in termini di dimensioni, dell’88’ Domino (uno dei best seller del cantiere) ha il suo punto focale nello stile e nel segno grafico inserendosi nella tradizione Riva senza però sconvolgere le linee che caratterizzano la gamma delle sue iconiche imbarcazioni. Nella scia del Dolceriva, modello varato nel 2019 ed apripista a livello stilistico di una nuova era Riva. - (PRIMAPRESS)