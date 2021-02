Il Karma della californiana GS-6: l'elettrico di lusso dal design di supersportiva

(PRIMAPRESS) - IRVINE (CALIFORNIA) - Mutua il suo nome dal rituale filosofico indiano capace di ritrovare al suo interno le doti migliori. Nulla di più indovinato per Karma Automotive che con la serie GS-6 di veicoli elettrici di lusso reinterpreta, ad un prezzo più accessibile, il Revero GT ripresa dall’ex Fisker. La GS-6, prodotta in California, strizza l’occhio ad un segmento un po’ più ampio dove design e prestazioni sono un compromesso sotto il segno del lusso. "La nostra promessa del marchio in Karma è sempre stata quella di fornire veicoli e tecnologie di lusso di fascia alta guidati dall'innovazione e ispirare le ambizioni dei nostri conducenti con offerte nuove e uniche", ha affermato Lance Zhou, PhD, CEO di Karma. "Guardando al futuro, crediamo che cambieremo il mondo della mobilità rendendo i veicoli elettrici di lusso più accessibili". La combinazione di design stimolante, guida e tecnologia che ispirano fiducia e prezzo al dettaglio suggerito da un produttore a un prezzo aggressivo (MSRP) a partire da $ 83.900 *, il veicolo elettrico GS-6 a autonomia estesa (EREV) è un formidabile concorrente nel "nuovo lusso "Segmento berlina. Disponibile ora, il GS-6 è offerto in tre varianti: Standard, Luxury e Sport, con l'atteso GSe-6 completamente elettrico, il primo veicolo elettrico a batteria pura (BEV) del marchio, disponibile entro la fine dell'anno a partire da $ 79.900 *. Tutti i modelli GS-6 oltre alle caratteristiche di base che sono la cifra stilistica dell’azienda, offrendo una personalizzazione high-tech che consente a ogni Karma di essere personale e speciale per il suo proprietario. La famiglia GS-6 è disponibile con caratteristiche di praticità e sicurezza, tra cui un sistema ADAS (Advanced Driver Assistance System) che include Adaptive Cruise Control (con funzione "Stop & Go"), Lane Keep Support (LKS, con rilevamento / avvertimento a mani libere e risposta tattile del volante in caso di deviazione involontaria della corsia), frenata di emergenza automatica (AEB), monitoraggio degli angoli ciechi (BSM) e avviso di traffico incrociato posteriore (RCTA), sistema di telecamere surround a 360 gradi (SVCS) e monitoraggio della distanza di parcheggio (PDM) . Il volante tattile può anche controllare le funzioni audio e del telefono, le telecamere, le modalità di guida, il cruise control adattivo e il sistema di frenata rigenerativa a 3 modalità. Il GS-6 è dotato anche di specchietti laterali elettrici riscaldati, otto airbag, un allarme antifurto, diagnostica remota Over-the-Air (OTA) e funzionalità di aggiornamento software, Bluetooth, Apple CarPlay®, Android Auto ™ e integra Karma mobile supporto per l'app. La serie GS-6 ha la garanzia Karma per il gruppo propulsore e per i veicoli nuovi leader della categoria: 8 anni / 80.000 miglia di garanzia limitata sul gruppo propulsore; 4 anni, 50.000 miglia di garanzia limitata sui veicoli nuovi; 6 anni di garanzia limitata anticorrosione e perforazione illimitata; e programma di assistenza stradale di 4 anni. - (PRIMAPRESS)