Il debutto del NY 40 in anteprima mondiale al Cannes Yachting Festival 2022

(PRIMAPRESS) - CANNES - La città più glamour della costa Azzurra si prepara ad ospitare il Cannes Yachting Festival dal 6 all’11 Settembre 2022 e l’appuntamento riserverà molte novità caratterizzate da una nuova progettualità frutto anche di due anni di standby per l’effetto pandemia da Covid. Tra le novità più interessanti della produzione cantieristica italiana c’è senza dubbio l’anteprima mondiale di Nerea Yacht con il suo NY40. Lo scafo dello yacht disegnato da Maurizio Zuccheri (Zuccheri Yacht Design) si presenta con uno stile corsaiolo in cui la carena a V profonda sembra un tuffo nei motoscafi performanti del passato. “l’involucro esterno” è tutto a firma doppia di Alessio Battistini e Davide Bernardini con un layout immediatamente riconoscibile. La versione che sarà presentata a Cannes è una green hull con motori entrofuoribordo con piede poppiero e un generoso e aerodinamico T-Top lungo 4 metri che oltre a proteggere la postazione di guida riesce a regalare ombra anche alla parte centrale del pozzetto. Ache il teak di coperta sistemato con listelli a spina di pesce sembra riferirsi ad un piacevole concept anni ’70.

Contemporaneo è lo spirito sostenibile dietro alla selleria con prendisole e schienali ricavati da un filato intrecciato ricavato dal riciclo della plastica.

C’è un dettaglio che farà piacere agli armatori che oltre al confort degli ambienti di coperta guardano con piacere agli spazi del vano motore di solito sempre sacrificato ma in questa imbarcazione risultano particolarmente ampi.

La socialità di prua risulta efficace con due tavolini espandibili e con base telescopica. Confortevole l’area pranzo con un mobile attrezzato full elettrodomestici. Ma ad essere più accattivante, e non poteva essere diversamente viste le linee slanciate del NY40, è la postazione di guida con poltrone ben posizionate anche quando la prua si alza. La strumentazione elettronica di Simrad Command ha un’interfaccia grafica da grande yacht.

Il concetto sartoriale del cantiere Nerea si evidenzia con uno sguardo attento ai materiali utilizzati per i rivestimenti interni ed esterni, l’oleomalta (il cantiere è l’unico ad utilizzarlo finora) è una combinazione di polimeri ma senza resine epossidiche, il che conferisce alle pennellature un “respiro” simile a quello del legno ma con pesi completamente diversi. - (PRIMAPRESS)