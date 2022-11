Il debutto a Milano del nuovo brand Aehra con un suv ultra premium ad emissioni zero

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il nuovo marchio ultra premium per auto e veicoli elettrici, AEHRA, ha presentato a Milano il suo primo SUV ad emissioni zero. Hazim Nada e Sandro Andreotti, compagni di avventura di questa start up italo-americana che, da totali ousider del settore auto (uno ex-petroliere, l’altro paracadutista appassionato di motori), hanno lanciato la sfida per rivoluzionare la mobilità elettrica. Al Superstudio Più di Milano sono stati yolti i veli al primo modello Aehra con una autonomia elettrica di 800 km ed una velocità di 265 km/h con un prezzo a partire da 160 mila dollari.

“Non presentiamo solo un'auto - ha affermato Hazim Nada, Ceo di AEHRA - bensì un nuovo paradigma di innovazione, design, sostenibilità e tecnologia, che siamo sicuri rappresenterà un riferimento non solo per il settore dell’auto elettrica, ma per tutto il mondo dell’automotive di alta gamma. Da oggi entriamo in una nuova era dell’esperienza automobilistica, grazie al lavoro del nostro team, che ha saputo generare un prodotto che non è solo contemporaneo, ma futuristico”.

Al debutto del nuovo veicolo di Aehra, era presente anche Andrea Levy, Presidente MIMO Milano Monza Motor Show conclude: "Una bella emozione assistere all'unveil mondiale del primo modello AEHRA, che il pubblico potrà ammirare di persona durante la 3a edizione di MIMO Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023. Una vettura davvero incredibile, non soltanto per le sue linee e la sua aerodinamica che parlano di futuro nel mondo dell'elettrico di alta gamma, ma anche per le scelte ingegneristiche che guardano direttamente alle prestazioni". - (PRIMAPRESS)