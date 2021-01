Il “corsaiolo” Grand Soleil 44 disegnato da Matteo Poli vince il British Yachting Award 2020

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il Grand Soleil 44, disegnato da Matteo Polli, vince il premio British Yachting Awards 2020 . Non è abitudine per gli inglesi guardare alle proposte del design mediterraneo e questa è un’occasione che premia le linee veramente interessanti di questo yacht. La barca è stata pensata per le regate a rating, quelle ORC in particolare, e la firma stilistica di Polli si nota in tanti elementi: già all’ormeggio si vede come la barca quando è piatta ha una superficie bagnata abbastanza ridotta con prua e poppa alte sull’acqua e volumi che andranno in immersione man mano che la barca inizierà a sbandare con l’aumento del vento. Lo spirito corsaiolo è più che evidente. - (PRIMAPRESS)