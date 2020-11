Il Club ACI storico e la Fondazione Macaluso siglano un accordo per la promozione dei veicoli storici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Firmato un accordo tra il Club ACI per la tutela e la promozione del motorismo storico insieme alla Fondazione torinese per l’Auto Storica in memoria di Gino Macaluso. In linea con gli obiettivi e le volontà della Federazione ACI e della Fondazione, la convenzione prevede una generale attività di sostegno e collaborazione, oltre a importanti sinergie nelle attività di promozione e comunicazione di eventi ed iniziative per promuovere e tutelare il mondo del motorismo storico.

La Fondazione a giugno aveva inaugurato il rinnovato spazio alle porte di Torino: un’autentica wunderkammer, una “camera delle meraviglie” dedicata alla storia dell’automobile, dove sono conservati gloriosi esemplari del motorsport, insieme all’officina per il restauro dell’auto storica, all’archivio e alla biblioteca dell’automobile. Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI: “L’ingresso della Fondazione Macaluso nella “Famiglia” ACI Storico rappresenta un momento di straordinaria importanza non solo per il Club, ma per il motorismo storico in generale e, lo ammetto, un motivo di estrema soddisfazione personale nel vedere come il progetto ACI Storico venga sposato da realtà importanti che hanno, come noi, l’obiettivo di salvaguardare e promuovere storia, bellezza, tecnica e cultura di questo settore. Un mondo, quello del motorismo storico, che va certamente assistito e affiancato, e che rappresenta anche un bacino di eccellenza per quanto riguarda l’artigianalità e le competenze, e non ultimo un settore che contribuisce all’economia e alla creazione di posti di lavoro nel nostro Paese. Un ringraziamento speciale a Monica Mailander Macaluso e ai figli dell’indimenticabile Gino Macaluso per la loro attenzione e per il loro impegno diretto nelle attività della Fondazione, con la quale spero di poter al più presto mettere in atto iniziative che potranno essere apprezzate da tutti gli appassionati di questo affascinante mondo”.

Monica Mailander Macaluso, Presidente della Fondazione Gino Macaluso per l’Auto Storica: “La formalizzazione di questa partnership rafforza ulteriormente il legame che ci lega storicamente ad ACI Storico di cui condividiamo i valori principali. La valorizzazione storica dell’automobile italiana, la trasmissione della sua memoria, delle competenze e dell’ingegno verso le nuove generazioni sono anche i pilastri della missione della Fondazione. Gli stessi obiettivi definiscono la progettazione con il Club Storico dell’Automobile Club Italia, che ci vedrà impegnati fianco a fianco per aggiornare la conoscenza dell’auto storica italiana nel nostro paese e nel mondo”. - (PRIMAPRESS)