I 50 anni della Dodge Charger, l’iconica muscle car dei Blues Brothers nella versione Anniversary

(PRIMAPRESS) - MONZA - Compie 50 anni ma senza aver perso neanche un po’ della sua grinta giovanile restando una pura “muscle car”. È la Dodge nella versione Challenger 50th Anniversary Edition, realizzata in numeri limitati e quindi molto difficile da trovare in Europa.Il Gruppo Cavauto, importatore del marchio, è comunque riuscito ad accaparrarsi una versione ufficiale europea della Dodge Challenger R/T Scat Pack Shaker 50th Anniversary Edition nel colore “Go Mango” con cofano, tetto e bagagliaio a contrasto nero satinato, realizzata in soli 70 esemplari.Questa versione della Challenger presenta un allestimento che richiama espressamente la capostipite del 1970. Parliamo di cofano nero satinato verniciato interamente a mano, con tetto e bagagliaio anch’essi satinati, cerchi da 20" con gomme Pirelli e molti altri dettagli unici, come ad esempio le scritte Challenger 50 all’interno della calandra, sullo spoiler posteriore e nell’abitacolo, precisamente sulla presa d’aria lato passeggero. Partendo dagli esterni, balza subito all'occhio lo Shaker, la tipica presa d'aria direttamente collegata al propulsore, con tanto di dicitura "Shaker" riportata nel vano motore, proprio come sul modello del 1970.E’ impossibile non notare anche il pronunciato splitter anteriore e lo spoiler posteriore, entrambi di colore nero, così come le “minigonne” sottoporta e il sottoscocca posteriore che ospita i terminali di scarico. I fari rotondi sono a led, contornati dal profilo delle luci diurne. Sui lati, dietro al passaruota anteriore è presente il logo che denota come la vettura sia una versione R/T Scat Pack, ovvero dotazioni che conferiscono maggiore sportivitàGli interni neri sono marcatamente sportivi, con sedili riscaldati e ventilati in pelle Nappa e Alcantara, caratterizzati dai ricami del logo "50" con filo color Seppia a contrasto. Il pannello della strumentazione è in carbonio con strumenti rotondi contornati da profili ramati. L’auto è dotata di navigatore europeo U-Connect 4.0La Challenger è omologata per trasportare 5 persone nonostante sia una coupé e l’abitacolo è confortevole nonostante la chiara sportività del mezzo. Stiamo parlando di una vettura lunga poco più di 5 metri, con una capacità del bagagliaio pari a 458 litri. Trasportare la famiglia non è un problema!Il motore di questa vettura è il V8 benzina Euro 6 da 6.400cc con 495 CV, abbinato al cambio automatico. Il prezzo è di 79.800 Euro, IVA inclusa (messa in strada e Ipt escluse).

L’auto ha una garanzia di 24 mesi o 100.000 km, estendibile a 84 mesi con km illimitati. Inoltre il Gruppo CAVAUTO offre un sistema di monitoraggio costante che segue il cliente ovunque in Europa e permette ai tecnici un intervento e un’assistenza remota immediati e tempestivi in caso di necessità. - (PRIMAPRESS)