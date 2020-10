Hertz premiata come migliore compagnia di noleggio per il business travel. Lo score più alto ottenuto in sanificazione e pulizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per il secondo anno consecutivo, la società di rental car Hetz, è risultata la compagnia con il miglior quoziente di soddisfazione del cliente nella classifica J.D. Power 2020 North America Rental Car Satisfaction Study. Nel sondaggio sono compresi sia i clienti leisure che quelli business. Hertz ha raggiunto posizioni di vertice anche nelle seguenti altre categorie: sistema di prenotazione, di pick-up e flotta da noleggiare, che include la soddisfazione complessiva per l’auto prenotata e per la sua pulizia.

Oltre al Nord America Hertz ha ricevuto recentemente un importante riconoscimento anche in Italia, dove è stata premiata con l’IMA Italian Mission Award 2020 come miglior compagnia di noleggio per il business travel.

"Dall’inizio alla fine del nostro viaggio la soddisfazione dei nostri clienti è quello che veramente anima tutto ciò che facciamo” ha detto Paul Stone, President e CEO di Hertz. "In questo momento particolare in cui l’intero comparto del noleggio e dell’industria del travel sta fronteggiando le sfide poste dalla pandemia, sono profondamente grato a tutti i nostri collaboratori per prendersi a cuore la relazione con i nostri clienti avendo cura di prestare la massima attenzione alle misure di prevenzione, per assicurare un’esperienza di noleggio sicura, veloce e facile.” - (PRIMAPRESS)