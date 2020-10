Hertz Italia festeggia i 60 anni dell'arrivo nel nostro paese con una testimonial: la Giulia Grand Tour

(PRIMAPRESS) - ROMA - La compagnia di noleggio auto Hertz festeggia i suoi primi 60 anni in Italia. E sarà una Giulia Grand Tour la protagonista e testimonial di una campagna della rent company per spegnere le candeline di oltre mezzo secolo di attività nel nostro paese.

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia ha commentato così: “Sono molto orgoglioso di questo traguardo. 60 anni sono una tappa importante che esprime l’essenza della nostra squadra, la capacità di guardare avanti con impegno ed entusiasmo. Sono convinto che la ricerca continua di migliorarci è ciò che caratterizza la nostra attività quotidiana, lo facciamo per offrire ai nostri Ospiti un’esperienza di noleggio davvero esclusiva perché siamo convinti che è il servizio di alto livello che più di tutto può distinguerci. Voglio ringraziare tutti i componenti della squadra Hertz Italia che con la voglia e l’impegno permettono alla nostra azienda di vincere le sfide che si presentano anche nei momenti più difficili come quello che stiamo attraversando”. - (PRIMAPRESS)