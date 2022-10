Formula1: Audi in pista nel 2026 con il partner strategico svizzero Sauber

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Audi ha scelto Sauber come partner strategico per l’ingresso in Formula 1. La partnership vedrà la scuderia svizzera gareggiare come team ufficiale Audi dal 2026, utilizzando la power unit sviluppata dal brand dei quattro anelli presso il Competence Center Motorsport di Neuburg an der Donau in Germania. Sauber fabbricherà invece la monoposto presso il sito di Hinwil, in Svizzera e sarà responsabile della pianificazione e gestione delle attività in gara. - (PRIMAPRESS)