Formula E: sul nuovo circuito dell'Eur di Roma tornano a sfidarsi i team della F1 Elettrica

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fine settimana a Roma ad alto potenziale elettrico. Sabato 10 aprile e domenica 11, la capitale ospiterà la terza e la quarta prova del Campionato del Mondo FIA di Formula E. La prima gara partirà alle 16, mentre la seconda il giorno seguente alle ore 13. Entrambe saranno trasmesse in diretta da Italia 1. A guidare la classifica dopo le prime gare iniziate in Arabia Saudita, c’è Nyck De Vries con la Mercedes EQ, seguito da Sam Bird del team Jaguar Racing e Robin Frijns di Envision Virgin Racing. Ci riprova a scalare il fondo della classifica Alex Lynn del team Mahindra che in teoria gioca in casa visto che il brand indiano con la sua divisione Europa è proprio alla porte di Roma.

Il circuito sempre allestito nella zona dell’EUR, ha un nuovo percorso cittadino riprende alcune parti del precedente, ma è ancora più tecnico, tortuoso e in alcuni punti le ondulazioni del tracciato renderanno i tentativi di sorpasso spettacolari. Rappresenta un giusto mix di grandi curve veloci e tratti più insidiosi. In totale le curve sono 19, per una lunghezza totale del circuito pari a 3.385 metri, il secondo più lungo in assoluto nella storia della Formula E. - (PRIMAPRESS)