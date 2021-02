Formula E: il 10 aprile lo start per il Mondiale di auto elettriche sul circuito del Rome E-Prix

(PRIMAPRESS) - ROMA - A quasi 10 settimane dal via, il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E svela oggi la nuova configurazione per il circuito cittadino dell’EUR che vedrà sfrecciare nel cuore del quartiere di Roma le ventiquattro monoposto elettriche Gen2, per la terza volta dall'esordio della serie nel 2018. Il Rome E-Prix, previsto per il 10 aprile vedrà l'inaugurazione di una pista rinnovata, molto sfidante per l'abilità dei piloti, che dovranno affrontare tre nuove curve veloci, un'ulteriore sezione di curve più tecniche e i classici sali e scendi caratteristici del vecchio circuito.

Il nuovo tracciato metterà in risalto ancora di più il contesto spettacolare che offre il quartiere EUR, passando davanti a Palazzo dei Congressi così come in Piazzale Marconi, e a partire da quest'anno anche di fronte all'iconico Palazzo della Civiltà Italiana, il cosiddetto Colosseo Quadrato. L'intero Parco del Ninfeo sarà inoltre incluso all'interno del perimetro della manifestazione.