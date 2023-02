F1 Campionato 2023: presentata la monoposto del Gruppo Renault, la Alpine 523 con l’iconico blu in livrea

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Presentata la monoposto BWT Alpine F1 Team pronta a partire sulla griglia del campionato di Formula Uno 2023. La monoposto A523 conserva in livrea il blu storico di Alpine ma nulla di più perché questa vettura, presentata da Luca de Meo, Ceo del Gruppo Renault e Laurent Rossi, Ceo di Alpine. per la stagione 2023 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1, in occasione di un grande evento a Londra.da giornalisti, partner della scuderia e ospiti prestigiosi.L’A523, evoluzione dell’A522, rappresenterà il team nella seconda stagione, dopo l’introduzione dei nuovi regolamenti di Formula 1 nel 2022. Esteba Ocon è stato affiancato da Pierre Gasly in un inedito schieramento 100% francese e 100% normanno. Otmar Szafnauer, Direttore della scuderia, e Matt Harman, Direttore Tecnico, hanno presentato gli obiettivi sportivi del team, svelando anche la filosofia di progettazione e sviluppo per il prossimo anno. BWT Alpine F1 Team ha sottolineato il prezioso sostegno del Title Partner BWT, dei partner privilegiati bp Castrol, Renault E-Tech e Mobilize Financial Services, nonché di partner ufficiali, tecnici e fornitori. - (PRIMAPRESS)