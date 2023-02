Entertainment: TikTok sale a bordo della Mercedes Class E si spegne quando il veicolo è in movimento

(PRIMAPRESS) - ROMA - TikTok ha annunciato la collaborazione con il marchio automobilistico Mercedes-Benz, che prevede la possibilità di fruire dei contenuti TikTok direttamente sul display di bordo della nuova Classe E. La partenership è stata presentata all’evento Strategy Update Mercedes Benz Operatyng System mostrando la vettura equipaggiata con il nuovo MBUX Superscreen con TikTok integrato. Che si tratti di ingannare il tempo mentre si è fermi in attesa nel veicolo o semplicemente di godersi un momento per sé stessi mentre l'auto è parcheggiata prima di dirigersi verso la prossima destinazione, TikTok diventerà la nuova attività preferita quando in sosta, con un feed di video personalizzati.

Il tutto condivisibile anche per i passeggeri: l’auto è infatti dotata di due schermi con programmazione indipendente, che consentono tanto al guidatore quanto al passeggero di accedere ai rispettivi account e visualizzare le loro pagine Per Te. Chi non ha un account potrà utilizzare TikTok come ospite, visualizzando una selezione dei migliori contenuti sulla piattaforma, sottoposti a un ulteriore livello di moderazione in modo da essere adatti a tutti, adulti o ragazzi. Disponibile entro la fine dell'anno, con questo accordo Mercedes-Benz e TikTok stanno portando l'intrattenimento in auto a nuovi livelli innovativi. Nella presentazione della partnership è stato posto l'accento sulla sicurezza. Quando il veicolo è in movimento, infatti, la trasmissione delle immagini non è attiva e l’utilizzo delle app di intrattenimento viene limitata al solo display centrale. - (PRIMAPRESS)